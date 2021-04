La Fondation MTN fait don d’un poste de lavage des mains aux écoliers de Togbin

MTN-Bénin a offert aux écoliers et enseignants de l’Ecole primaire publique (Epp) de Togbin dans la commune de Zogbodomey, un poste de lavage de mains qui a été inauguré hier mercredi 14 avril. L’infrastructures d’eau a été réalisé par la fondation Mtn en partenariat avec Aide et Action International.

L’ouvrage inauguré est un dispositif sanitaire et implanté dans la cour de l’école, il permettra de toujours se prémunir contre la pandémie du Covid-19 en se lavant régulièrement les mains. Il s’agit d’un point d’eau branché sur le réseau de l’adduction d’eau villageoise situé à proximité et d’un poste de lavage des mains muni de 4 robinets en matériaux définitifs et raccordé au point d’eau grâce aux appuis financier de la Fondation Mtn et technique de l’Ong Aide et Action.

C’est le deuxième ouvrage inauguré après celui de l’Ecole primaire publique de Gonfandji dans la commune de Zê.

Si la pandémie du coronavirus a changé les habitudes avec l’usage du cache-nez, gel hydroalcoolique le lavage régulier des mains à l’eau et au savon et la prise de température, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, fait partie des gestes à privilégier. Dans les écoles, la pandémie a créé de nouveaux besoins. Au nombre de ceux-ci, l’accès à l’eau potable apparaît comme un défi d’autant plus que seulement 40 Béninois sur 100 ont accès à l’eau potable en milieu rural. L’absence d’eau potable s’observe généralement dans les écoles qui ne disposent ni d’installations d’assainissement, ni de postes de lavage des mains. Lorsque ces équipements existent, ils sont souvent insuffisants. Et c’est bien cet amer constat qui justifie l’implication de la Fondation Mtn dans le projet d’accès à l’eau potable initié par son partenaire Aide et Action International.

Six écoles primaires publiques dans les communes de Ouidah, Zè, Zogbodomey, Zagnanado, N’Dali et Nikki, où le besoin en eau potable est évident ont été identifiées. Le coût global du projet est estimé à 10 millions francs Cfa.

Le directeur régional centre et représentant la Fondation Mtn, Franck Yabi, a fait savoir qu’à travers cette action, la Fondation répond à sa mission qui est d’améliorer les conditions de vie des couches défavorisées. « Ce sont au total près de 3 000 élèves, enseignants et parents d’élèves qui bénéficieront d’un accès à l’eau potable dans les 6 écoles identifiées », a-t-il expliqué. Pour lui, grâce au poste de lavage des mains, les écoliers et acteurs du milieu scolaire respecteront les mesures barrières.

« Ce projet contribuera à améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans une école attrayante offrant des conditions de réussite scolaire », a-t-il ajouté.

L’ouvrage inauguré est composé d’un tank de rétention d’eau de 2 000 litres avec échafaudage, d’un poste de lavage des mains en matériaux définitifs muni de 4 robinets. Au cours de l(inauguration, les écoliers et autres usagers de l’école ont pu être édifiés sur les techniques de lavage des mains et l’utilisation optimale de l’eau avec le concours des services d’hygiène de la commune.

Le représentant de Aide et Action international, Justin Akpo a expliqué que les infrastructures ont pu être construites grâce au soutien financier de la Fondation Mtn et à l’appui technique de Aide et Action International et de la mairie de Zogbodomey.

Depuis quelques années, la société de téléphonie mobile Mtn consacre le mois de juin au social. En 2020, la commémoration de cet événement intervient dans un contexte marqué par l’apparition subite de la pandémie du Covid- 19. Et pour contrer la propagation de cette pandémie, notamment en milieu scolaire, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Enseignements maternel et primaire en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a élaboré un plan d’actions de riposte. Ce plan prend en compte des mesures aussi bien pour la prévention de la maladie, la continuité éducative que pour garantir le retour des apprenants à l’école. Ainsi, l’opportunité était toute trouvée pour la fondation Mtn avec son partenaire Aide et Action International pour apporter sa contribution à la mise en oeuvre de ce plan. C’est tout le sens qu’il faut donner au projet d’accès à l’eau potable dans les écoles primaires publiques initié par Aide et Action et financé par la Fondation Mtn Bénin qui couvre plusieurs localités du Bénin dont la commune de Zogbodomey.

LA RÉDACTION

15 avril 2021 par