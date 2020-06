La Fondation MTN au chevet des Petites sœurs des pauvres de Tokan

« Ensemble, construisons un monde meilleur », cet objectif, la Fondation MTN-Bénin ne l’a jamais perdu de vue. Après ses actions à l’endroit des personnes privées de liberté à travers l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB), l’Association havre d’Amour (AHA) etc, la Fondation appuyée par ses amis s’est rendue dans la matinée de ce vendredi 05 juin 2020 au centre des Petites sœurs des pauvres de Tokan dans la commune d’Abomey-Calavi. Objectif, témoigner de l’assistance du réseau de téléphonie mobile aux personnes du 3ème âge pris en charge dans ce centre.

Selon le directeur de la régulation et des relations publiques de MTN-Bénin, Jean-Claude Akogbéto, représentant la présidente de la Fondation, c’est un honneur pour les amis de la Fondation MTN de rendre visite aux pensionnaires du Centre des Petites Sœurs des Pauvres de Tokan. Cette première action des amis de la Fondation, rappelle le directeur, fait suite à plusieurs autres actions de la Fondation MTN.

Dans le contexte actuel marqué par la pandémie du Coronavirus, les amis de la Fondation après plusieurs actions à l’endroit des personnes vulnérables, a pensé aux personnes du 3ème âge totalement prises en charge dans ce centre. « Nous sommes de cœur avec vous pour le travail que vous faites auprès de ces personnes là, nous savons que vous avez de grands besoins pour leur entretien, leur nutrition », a fait savoir Jean-Claude Akogbéto s’adressant à la sœur représentant la responsable du centre. Le « geste modeste », explique-t-il, vise à exprimer la reconnaissance des amis de la Fondation aux Petites sœurs des pauvres pour le soin qu’elles apportent à ces personnes âgées.

Le don offert est composé de 750 masques de protection, 01 dispositif de lavage des mains, plusieurs litres de gels hydroalcooliques, des bidons d’huile, du maïs, des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des boîtes de conserves... etc, que le représentant de la Fondation MTN a prié les Petites Sœurs des Pauvres de recevoir, rassurant d’autres actions pour l’avenir.

Très heureuse du geste, la sœur Cécilia, représentant la responsable du centre empêchée, a exprimé la reconnaissance des Petites sœurs des pauvres aux amis de la Fondation MTN. « Nous apprécions votre présence parmi nous, ce n’est pas le don que vous apportez qui compte, mais la pensée de venir saluer les pépés, et mémés hébergés dans le centre », a-t-elle confié. Les personnes âgées souligne la sœur, ont beaucoup donné pour des générations au Bénin, et au 3ème âge, ça réjouit les cœurs de voir les gens se porter vers eux surtout en ces moments de pandémie. « Ce n’est pas la première fois que MTN vient ici », a témoigné la sœur Cécilia rassurant des prières des personnes du 3ème âgeà l’entreprise MTN, et aux amis de la Fondation MTN.

Au nom des pensionnaires du centre, Mme Chantal Agbédji a exprimé ses remerciements aux amis de la Fondation MTN. « De la même façon que vous avez pensé à nous, le Seigneur va toujours se souvenir de vous et votre entreprise va prospérer. Nous vous remercions. Dieu va toujours veiller sur vous pour que vous pensiez chaque fois à nous », a-t-elle déclaré.

Les Petites sœurs des pauvres est une congrégation de sœurs religieuses créée en France en 1839 par la sœur Jeanne Jugan. Leur objectif est de soutenir les personnes âgées déshéritées, et abandonnées. Présente dans les 05 continents au monde, elle s’est implantée au Bénin depuis l’an 1999.

