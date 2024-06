La Fondation Claudine Talon accompagne le gouvernement avec un centre de traitement

Un véritable centre national intégré de prise en charge des personnes malades de la drépanocytose sera bientôt construit au Bénin. Il s’agit d’une initiative de la Fondation Claudine Talon destinée à accompagner les actions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose pour le bien-être des populations.

Mercredi 19 juin 2024, le Bénin à l’instar de la communauté internationale a célébré la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Selon les statistiques, au Bénin, c’est environ le tiers de la population qui est touché par la maladie ; dans le monde, le nombre de décès chaque année est estimé à 200.000 malades.

Afin d’accompagner les actions du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose, la Fondation Claudine Talon met bientôt en place, un centre national intégré de prise en charge des patients. L’annonce a été faite par le ministre de la santé lors de la conférence conjointe animée avec la fondation dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Cette ambition de la Fondation que préside la Première dame du Bénin selon le ministre de la santé, permettra non seulement de renforcer les soins actuellement fournis aux enfants mais aussi d’intégrer dans une approche multidisciplinaire et holistique la prise en charge de tous les patients, du nouveau-né à l’adulte y compris la femme enceinte ainsi que le développement et la conduite de projets de recherche innovants.

« Ce centre permettra de renforcer la coordination entre les différents acteurs de la santé pour assurer une synergie dans la prise en charge globale et continue des patients », a précisé le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

A propos de la drépanocytose

La drépanocytose selon le ministre de la santé, est « une maladie sanguine génétique qui touche les personnes qui ont une origine noire ou africaine ». « Elle est héréditaire et cible principalement les globules rouges. Notre continent paie le plus lourd fardeau à cette maladie redoutable car plus de 90% des cas recensés dans le monde se retrouvent en Afrique sub-saharienne qui enregistre chaque année plus de 200.000 décès liés à cette affection.

Au Bénin, la drépanocytose affecte près du tiers de notre population, n’épargne aucune famille et constitue un véritable défi pour notre système de santé », a souligné Benjamin Hounkpatin.

Selon ses explications, les drépanocytaires sont sujettes à des douleurs atroces, des anémies et à des infections. Face à ces difficultés, la greffe osseuse reste le seul remède efficace.

Selon Benjamin Hounkpatin, les enfants après une greffe peuvent affronter le froid, le chaud etc. « Ils peuvent faire d’activité sportive intense. Quant à la qualité de vie, elle est significative. Grâce aux avancées scientifiques et médicales, le monde dispose désormais de meilleures connaissances et de nouveaux outils pour prévenir et traiter la drépanocytose », a-t-il expliqué. Il a évoqué l’objectif du ministère de la santé dans le cadre de la lutte contre cette maladie ; celui de réduire le nombre de nouveaux cas et d’améliorer la prise en charge des patients sur toute l’étendue du territoire.

F. A. A.

