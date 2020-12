La FNJURA de Olivier PEDE prend d’assaut le Palais des Congrès

• Une démonstration de force du suppléant du Maire Atrokpo pour saluer les grandes oeuvres du Président Talon

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon boucle sa tournée de reddition de compte en beauté par l’étape de Cotonou samedi dernier. En face de lui au Palais des Congrès, une marée humaine et en point de mire, les militants de Force nationale des jeunes unis pour la réélection apaisée ( FNJURA) dirigée de main de maître par le conseiller municipal et suppléant du Maire de Cotonou, Olivier Victor PEDE.

Rostand Miflinnou

Une salle archi-comble pour accueillir l’homme d’Etat Patrice Talon. Celui-ci à moins de cinq années de gouvernance a changé le visage de la métropole du Bénin, Cotonou. Toutes les organisations de masse ont tenu, samedi dernier au Palais des Congrès, à lui témoigner leur gratitude pour les gigantesques réalisations de son gouvernement pour le Bénin et pour la ville capitale économique, Cotonou. Parmi elle, la Force nationale des jeunes unis pour la réélection apaisée (FNJURA) du chantre de la rupture le 11 avril 2021. Les intrépides jeunes combattants du président Victor Olivier PEDE venus des 14 quartiers du 13ème arrondissement de Cotonou et ses environs ont pris d’assaut le Palais des Congrès pour passer leur message au Chef de l’Etat. Sur les banderoles de FNJURA allongées partout, se lit leur intime désir de revoir dans la course à la reconquête de la Marina, Patrice Talon qui a comblé leurs attentes. Et pour cause, la FNJURA est satisfaite de son premier quinquennat, le remercie, le soutient pour la poursuite des projets ARCH, PSI, Microcrédit Alafia pour plus du social. En effet, la FNJURA du président Victor Olivier PEDE promet une réélection au premier tour à Patrice Talon à l’élection présidentielle de 2021. Le conseiller municipal et suppléant du Maire de Cotonou y croit fermement et mobilise déjà ses lieutenants pour la cause. Pour Victor Olivier PEDE au sortir de l’inédite reddition de compte présidentielle aux Cotonois, le pari est pris et sera gagné. Il se dit prêt à aller au-delà de son mouvement en projetant de mobiliser tout Cotonou pour relever le défi de la réélection apaisée du président Patrice Talon en 2021. Pour lui, les oeuvres de redressement national doivent être poursuivies pour le mieux être des communautés et de toute la nation.

La FNJURA se dévoile comme une force avant-gardiste du retour au Palais de la Marina du chantre de la rupture pour un second mandat plus élaboré. Somme toute, la FNJURA est et sera l’une des chevilles ouvrières de la victoire du président Patrice Talon en 2021.



