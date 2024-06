La DG de l’ANaGeM se prononce sur l’ouverture des autres marchés

La Directrice Générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), Eunice Loisel Kiniffo s’est prononcée sur l’ouverture des autres marchés urbains après l’inauguration de celui de Cadjèhoun ce week-end. C’est sur l’émission ‘’L’Entretien Grand Format’’ de Bip Radio.

Le premier marché urbain au Bénin, celui de Cadjèhoun a été ouvert samedi 15 juin pour le bonheur des femmes revendeuses. Le Programme d’Actions du Gouvernement prévoit au total la construction de 35 marchés urbains et régionaux. Selon la directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés, la construction des marchés est en deux phases soit 20 marchés pour la première et 15 pour la deuxième. « Actuellement nous avons 13 marchés qui ont été construits et livrés dont 9 à Cotonou et 4 en région. 7 autres marchés seront livrés au plus tard en septembre », informe Eunice Loisel Kiniffo.

Les 9 marchés à Cotonou se situent dans les quartiers ci-après : Cadjéhoun, Gbégamey, Hlazounto (encore appelé le marché de Sainte Trinité), Wologuédé, Ménontin, Midombo, Tokplégbé, PK 3, Aidjédo. En région, il y a les marchés de Houégbo, Glazoué, Azovè et Natitingou. « Nous aurons à ouvrir d’ici la fin de l’année tous les 20 marchés », a indiqué la directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés.

Les marchés ayant plus de places sont : Natitingou (5 884 places) ; Azovè (5 331) et Ouando (4 120). A en croire Eunice Loisel Kiniffo, les marchés de Djougou, Guéma à Parakou, Ahouangbo de Porto-Novo seront ouverts au public en juillet. Ceux de Cococodji, de Pahou en août, de Houndjro et celui de Ganhi en septembre

« Nous avons l’infrastructure marchande que tout le monde voit à l’extérieur mais à l’intérieur avant l’installation des vendeuses, il faut la livraison des étals ; ce sur quoi nous nous attelons actuellement avec nos différents prestataires. Au fur et à mesure que les étals seront posés par les différents prestataires, nous allons procéder aux ouvertures des différents marchés », informe-t-elle.

Les infrastructures marchandes sont entièrement modernes. Certaines infrastructures sont de type R+1 et d’autres de plain-pied. Elles comportent des places plus confortables avec des capacités d’accueil doublées, des espaces de vente bien aménagés, des garderies, des infirmeries, des salles de réunion, des toilettes, une zone technique pour gérer les déchets, des parkings et d’autres commodités. La salle polyvalente construite au sein des marchés, indique Eunice Loisel Kiniffo, va accueillir les femmes revendeuses pour des sessions de formation relatives entre autres à la qualité de service rendue aux usagers, la présentation des marchandises, l’accueille des clients etc.

Selon la directrice Générale de l’ANaGeM, c’est grâce à la vision éclairée du président Patrice Talon que nous assistons à la concrétisation du projet ambitieux de construction des espaces marchands avec des équipements modernes. « Son engagement pour le bien-être de nos concitoyens et pour la modernisation de nos infrastructures marchandes est un bel exemple de développement pour nous tous », a-t-elle déclaré.

Akpédjé Ayosso

17 juin 2024 par ,