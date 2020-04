La Cour suprême valide la candidature de Luc Atrokpo à Cotonou

La Cour suprême a rendu ce mercredi 22 avril 2020 sa décision sur le recours introduit par sieur Ulrich Dèhou contre la candidature de Luc Sètondji Atrokpo dans le cadre des élections communales du 17 mai prochain.

La haute juridiction a validé la candidature de Luc Sètondji Atrokpo à Cotonou dans le 13è arrondissement sur la liste de l’Union Progressiste. Sa défense a été assurée par Brice Houssou et Fulbert Béhanzin.

L’actuel maire de la commune de Bohicon, Luc Setondji Atrokpo, à la conquête de la marie de Cotonou est toujours dans la course pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain.

La décision de la Cour suprême fait suite au recours en invalidation déposé le 14 avril 2020 par Ulrich Dèhou, jeune leader de la fondation Friedrich Ebert et militant du parti Moele-Bénin, par rapport à la candidature de Luc Atrokpo à Cotonou pour violation du principe de la résidence.

A.A.A.

22 avril 2020 par