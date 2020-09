La Cour ordonne la reprise de l’élection du Maire et ses conseils

Clément Adochekon n’est plus le Chef de l’arrondissement de Tatonnonkon, une commune d’Adja-Ouèrè sise dans le département du Plateau. La Cour suprême a rendu un arrêt qui a invalidé son siège au sein du conseil communal ce jeudi 3 septembre 2020.

Ainsi, le conseil communal d’Adja-Ouèrè est réduit à 24 conseillers soit 12 appartenant au Bloc Républicain (BR) et 12 pour l’Union Progressiste (UP).

La Cour a ordonné la reprise de la désignation des membres du conseil communal d’Adja-Ouèrè dans un délai de 15 jours.

4 septembre 2020