La Coopération allemande offre des équipements au Bénin

La Coopération allemande soutient la stratégie de riposte contre la Covid-19 du gouvernement béninois avec un appui en équipements de laboratoire. La cérémonie de remise du don a eu lieu ce jeudi 23 juillet 2020 en présence de l’Ambassadeur d’Allemagne près le Bénin Achim Troester et du ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin.

Le don d’équipements est composé de 20 kits d’extraction, 12 kits de prélèvement, 300 kits de diagnostic pour détection de Covid-19, 30 kits de diagnostic pour confirmation de Covid-19 et 330 enzymes pour les tests.

Estimé à plus de 60 millions FCFA, cet appui est le second lot d’équipements qu’offre l’Allemagne au Bénin.

Il s’agit selon l’Ambassadeur d’Allemagne près le Bénin Achim Troester d’un appui pour renforcer les laboratoires du Bénin dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 mais aussi pour toutes les autres formes d’épidémie. L’ambassadeur a salué les performances du Bénin dans le cadre de la riposte.

« Sans laboratoire, pas de diagnostic et sans diagnostic pas de prise en charge », a affirmé le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin soulignant ainsi l’importance des laboratoires dans le dispositif de riposte.

Le ministre de la Santé a aussi remercié la coopération allemande pour « son implication accrue dans le cadre du processus d’accréditation du laboratoire national par l’OMS et son inscription au rang de laboratoire de référence de la sous-région ».

A.A.A

23 juillet 2020 par