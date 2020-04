La Chloroquine vendue au prix subventionné de 500FCFA la plaquette

Dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus, le ministre de la santé a adressé un message aux pharmaciens ce lundi 20 avril 2020. A travers ce message, Benjamin Hounkpatin a rappelé qu’au début de la pandémie, qu’un « comité médical d’experts » a été mis en place.

« Sur la base d’éléments scientifiques et de constats probants », ledit comité a mis en place « la thérapie la plus indiquée » pour un environnement comme celui du Bénin, a-t-il informé. Il indique que cette thérapie comporte de la chloroquine en raison de son « indice d’intérêt résultant du rapport Efficacité/Inconvénient/Disponibilité ». « En vue de l’optimisation de la prise en charge thérapeutique et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a décidé d’autoriser sa centrale d’achat, la CAME, à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l’ensemble du territoire et des unités de cession de médicaments essentiels des formations sanitaires publiques,la chloroquine à un prix subventionné », a expliqué le ministre de la santé. Ainsi, le comprimé de chloroquine 250g sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA soit 500 francs CFA la plaquette, a souligne Benjamin Hounkpatin.

F. A. A.

20 avril 2020 par