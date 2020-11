La Chine octroie 22 bourses aux étudiants béninois

Pour le compte de l’année académique 2020-2021,la Chine a octroyé 22 bourses d’études à des étudiants béninois.

Selon une source de l’ambassade de Chine au Bénin rapportée par Xinhua, parmi les 22 étudiants béninois, 14 poursuivront leurs études en licence, 7 en master et un en doctorat. Les filières des étudiants sont : l’économie, les finances, l’agronomie, la science phytosanitaire et le commerce international.

À en croire la même source, plusieurs bourses sont accordées aux étudiants béninois depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin en 1973.

« Depuis cette date, les cadres béninois formés en Chine se retrouvent aujourd’hui dans l’administration publique béninoise et d’autres fonctionnent à leur propre compte en tant qu’opérateurs économiques. Chacun de ces cadres constitue le pont d’amitié entre la Chine et le Bénin et continue de contribuer au renforcement de l’amitié sino-béninoise dans leurs domaines respectifs », confie l’Ambassade du Bénin à Xinhua.

