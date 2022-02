La CSTB proteste contre la cherté de la vie

La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) a tenu, dans la matinée de ce vendredi 25 février 2022, un meeting à la Bourse du travail. Au cours de cette rencontre, les travailleurs affiliés à certaine organisation syndicale ont protesté contre la cherté de la vie, et exprimé leur ras-le-bol face à la hausse des produits de première nécessité.

Une semaine après le mouvement de la Confédération des syndicats autonomes (CSA Bénin) et autres syndicats, la CSTB donne de la voix. L’organisation syndicale au cours de son meeting a exprimé son ras-le-bol face à la hausse exponentielle des prix des produits de première nécessité sur le marché. Elle proteste contre la faim, la privation des libertés, et l’insécurité. La CSTB exige également le paiement des rappels, les reclassements, les avancements, et les divers reversements.

La vaccination contre le Covid-19, et la supposée installation d’une base de l’armée française ont été évoquées au cours de la rencontre. Sur les bâches imprimées pour la circonstance, on pouvait lire entre autres : « Non au débarquement au Bénin des contingents Barkhane et Takuba vomis par le Mali » ; « Les travailleurs exigent le départ des troupes françaises de notre territoire » ; « La CSTB exige la fin de l’obligation pour tous les travailleurs et au peuple béninois de se faire inoculer le vaccin dit anti-Covid (pass vaccinal) ».

Les enseignants radiés n’ont pas manqué le rendez-vous de la Bourse du travail. Au nombre de 305, ils réclament leur intégration immédiate et sans condition, et le paiement de tout leurs dus avant la rupture de leur contrat.

Sur la question relative à la cherté de la vie, le gouvernement a pris des mesures pour éviter la sortie incontrôlée des produits vers les pays voisins.

« Le gouvernement a été actif pour interdire les sorties incontrôlées de nos produits vivriers et plus, récemment pour aller jusqu’à imposer des prélèvements sur les cordons routiers pour les voisins de notre pays », a rappelé Wilfried Léandre Houngbédji, lors du point de presse du Conseil des ministres mercredi dernier. Le prix du maïs, par exemple, a commencé par baisser, a informé le porte-parole du gouvernement.







F. A. A.

