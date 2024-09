La COFTEL se dote d’un plan stratégique pour atteindre ses objectifs

L’Hôtel Azalaï de Cotonou a abrité la 15e Assemblée générale des directeurs généraux des opérateurs de télécommunications de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), sous la présidence de Robert Aouad, président en exercice de la COFTEL, directeur général de ISOCEL BENIN. L’Assemblée générale s’est tenue à la suite des travaux effectués par les experts des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications des États membres de l’UEMOA.

Du 24 au 26 septembre 2024, les experts se sont réunis dans le cadre de la 15e réunion de la Conférence des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications de l’UEMOA (COFTEL) sous le thème ‘’Plan stratégique : Les nouveaux enjeux de la COFTEL. Au cours des travaux axés sur l’élaboration d’un plan stratégique 2025-2030, les experts ont fait un diagnostic de la COFTEL. Cet exercice a permis de faire ressortir les difficultés auxquelles sont confrontées l’organisation et de proposer un plan d’action à même d’aider à surmonter les obstacles et progresser efficacement. C’est à l’issue de ces travaux que les directeurs généraux des opérateurs de télécommunications de l’UEMOA se sont réunis ce vendredi 27 septembre pour leur assemblée générale. Ils ont validé les documents stratégiques élaborés, y compris le Plan Stratégique de la COFTEL à l’horizon 2030 ; examiné les rapports d’activités de l’organisation, mesurant les progrès réalisés au cours de l’année écoulée. Il ont aussi défini les orientations prioritaires pour renforcer la visibilité et l’impact de la COFTEL sur les politiques de télécommunications dans la zone UEMOA. Selon Ibrahima Karambé, Conseiller au Bureau de Représentation de la Commission de l’UEMOA au Bénin, il est opportun que la COFTEL se dote d’une boussole pour les années à venir à l’instar des grands regroupements d’acteurs du secteur numérique. Le souhait de la Commission, informe-t-il, est que les mesures concrètes dudit plan permettent d’atteindre les objectifs assignés à la COFTEL en associant tous ses membres dans une démarche inclusive pour le rayonnement du secteur des télécommunications électroniques dans l’espace UEMOA.

Après deux ans à la tête de la COFTEL, le directeur général de ISOCEL BENIN est en fin de mandat. « Je suis très content parce que nous avons pris la relève de TOGOCOM qui avait fait un très bon travail pendant deux ans. On a essayé de garder le même niveau », a indiqué Robert Aouad. Plusieurs actions ont été menées sous sa mandature. « Cette année, les actions se sont plus orientées sur la stratégie de l’espace communautaire vis-à-vis des enjeux internationaux et mondiaux. Nous sommes dans un domaine où les choses sont en perpétuel changement et il faut qu’on soit aussi à l’écoute en observant ce qui se passe ailleurs, notamment dans les autres pays de la CEDEAO », a affirmé le directeur général de ISOCEL BENIN. De nombreux membres ont aussi rejoint la COFTEL. La présidence de la COFTEL est désormais confiée à TELECEL FASO pour deux ans. « Je lui souhaite beaucoup de succès dans sa mission pour les deux prochaines années », a ajouté le directeur général de ISOCEL Bénin.

Des défis à relever

Le premier objectif à la tête de la COFTEL, informe le représentant du directeur général de TELECEL FASO, sera de mettre en œuvre le Plan stratégique 2025-2030 pour pouvoir redynamiser la COFTEL. Il sera également question de faire connaitre davantage la COFTEL. « Nous avons pris la décision de communiquer autour des idéaux de la COFTEL. Un bulletin d’information sera mis en place et diffusé semestriellement pour permettre aux membres et à l’administration publique, aux organisations internationales de la zone UEMOA de connaître la COFTEL et ses objectifs », informe Elias Djovakpo. Des actions seront aussi menées afin de faire participer la COFTEL aux grands rendez-vous de prise de décisions dans le secteur de télécoms.

Les efforts concertés des membres de la COFTEL devraient permettre d’atteindre des objectifs ambitieux, tout en s’adaptant aux défis d’un environnement en constante évolution. La 15e Assemblée générale des directeurs généraux des opérateurs de télécommunications a bénéficié du soutien financier de la commission de l’UEMOA.

A propos de la COFTEL

La Conférence des Opérateurs et Fournisseurs de Services des Télécommunications a été créée en 2007 à l’initiative de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. C’est un cadre de concertation des acteurs du secteur des télécommunications dont l’objectif est de trouver de solutions idoines aux préoccupations des consommateurs qui sont devenus de plus en plus exigeants en matière de qualité de service et de prix. La COFTEL permet aux acteurs d’échanger sur leurs expériences relatives aux problèmes organisationnels, opérationnels et réglementaires ; d’assurer, de maintenir et d’étendre la coopération, la coordination et la solidarité entre opérateurs membres.

28 septembre 2024 par