La CENA rencontre les partis et institutions la semaine prochaine

La Commission électorale nationale autonome va rencontrer au cours de la semaine prochaine, les partis politiques, ministères, institutions et organisations de la société civile, impliqués dans l’organisation de la présidentielle de 2021. L’information a été donnée par Richard Degbeko Directeur technique adjoint en charge de la logistique électorale, des affaires administratives juridiques et de la sécurité de la CENA sur l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale.

La Cena joue sa partition pour des élections libres et crédibles. En dehors du calendrier électoral, la Cena a prévu un certain nombre d’activités. Selon M. Richard Degbeko, dès mardi 26 janvier 2021, la Cena tiendra une rencontre avec les partis politiques. Le mercredi 27 janvier, ça sera le tour des institutions de la République, des ambassades, des ministères. « Nous allons les rencontrer le mercredi matin et le mercredi à 15 heures, il y a aura la rencontre avec les organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral », informe-t-il.

Il sera question d’échanger sur le contenu du calendrier électoral, de partager les rôles et les responsabilités de chacun et d’écouter les préoccupations. La Cena va également procéder à l’appel à candidatures des agents électoraux pour l’organisation du scrutin. Le tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique sera fait le 19 février 2021.

La campagne électorale pour le premier tour de l’élection présidentielle qui démarre le 26 mars se déroulera dans le respect strict des mesures barrières Covid-19 comme lors des dernières législatives. « Le même dispositif va être redéployé dans le cadre de l’élection présidentielle. Chaque centre de vote sera doté de gels-hydro-alcoolique et de masques », a assuré M. Degbeko.

A.A.A

24 janvier 2021 par