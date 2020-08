La CEDEAO offre des équipements au Bénin

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) soutient la riposte du Bénin contre la pandémie du coronavirus à travers un important don de matériels. La cérémonie de remise des équipements a eu lieu le dimanche 9 août 2020 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou en présence du Directeur général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) M. Stanley Okolo et du Ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Appareils QPCR, masques, équipements de protection individuelle, respirateurs, gel hydro alcoolique, écouvillon de prélèvement, visières, gants d’examen de différentes tailles, lunettes de protection, réactifs, surblouses, kit de diagnostic ; ce sont entre autres les matériels offerts au Bénin par la CEDEAO.

Il s’agit d’un important appui en équipements qui vient « renforcer et soutenir les actions des différents acteurs engagés sur le terrain dans les soins et la prise en charge des malades du Covid-19 au Bénin ».

À la date du 2 août 2020, le Bénin à un total de 1914 cas confirmés, 1600 guéris, 276 sous traitement et 38 décès.

A.A.A

