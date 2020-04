La CCIB accompagne le gouvernement avec divers dons

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) apporte son appui au gouvernement béninois dans la riposte contre la pandémie du Coronavirus. Elle a fait don ce mardi 31 mars 2020, de plusieurs kits de lavage de mains, et de bidons de savon liquide.

Le don offert est composé de 250 kits de lavage de mains, et 1500 bidons de 1,5 litre savon de liquide.

Pour les responsables de la CCIB, ce don n’est que le début d’une série. Plusieurs autres actions seront menées dans les jours à suivre pour accompagner le gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19 au Bénin, ont-ils annoncé. Ils ont promis que le nombre de kits sera porté à 30.000.

Selon les dernières statistiques, le Bénin compte désormais 09 cas de Covid-19, dont 01 guéri.

L’état clinique des patients, selon le ministre de la santé est stable.

F. A. A.

1er avril 2020 par