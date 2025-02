La CCI Bénin abrite la rencontre de haut niveau de Helmut Hauschild avec les partenaires de la GIZ

La salle polyvalente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a servi de cadre, le mardi 18 février 2025, pour une rencontre entre le directeur GIZ Afrique 2, Helmut Hauschild et les partenaires de son Agence au Bénin. Il était accompagné de Monsieur André RÖNNE, directeur résident de la GIZ au Bénin et d’une forte délégation. La délégation allemande a été accueillie par Monsieur Raymond ADJAKPA ABILE, Secrétaire Général de la CCI Bénin en présence de ses cadres et des représentants des différents partenaires invités, notamment : le Secrétaire Technique Permanent du CNCP-EFTP, de l’ADPME, de l’AWEP et des entreprises bénéficiaires.

Apprécier les interventions de la GIZ au Bénin et prendre connaissance des axes de collaborations futures, c’est l’objectif de la rencontre du directeur GIZ Afrique 2, Helmut Hauschild avec ses partenaires. Les échanges se sont axés sur les interventions du Cluster ACTE-Appui à la Compétitivité et à la Transformation Economique du Bénin au profit des Micro, Petites et Moyennes Entreprises. « Nous sommes heureux de vous recevoir chez nous parce que la coopération allemande à travers le Cluster ACTE travaille avec nous sur des aspects extrêmement importants pour le développement des PME », a déclaré le Secrétaire Général de la CCI Bénin, Raymond ADJAKPA ABILE. L’un des objectifs assignés par le gouvernement à la CCI Bénin, rappelle-t-il, est de travailler à réduire le taux de mortalité des entreprises à 10 %. « Le Cluster ACTE nous permet de travailler sur des leviers pour pouvoir atteindre cet objectif-là », a ajouté le Secrétaire général de la CCI Bénin.

Le Cluster ACTE à travers une approche intégrée vise à améliorer la compétitivité des MPME, l’emploi et les revenus pour une transformation économique durable au Bénin. Il comprend trois projets à savoir la Promotion de la Formation Professionnelle (ProFop) ; la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (ProPME) et la Promotion du Financement Agricole (ProFinA). Les actions menées dans le cadre de ces projets ont été brièvement présentés au directeur Helmut Hauschild.

« Sur le Pro-PME, nous avons une convention avec la GIZ qui nous a permis depuis deux ans d’accompagner 400 entreprises au départ. Nous sommes maintenant en train d’accompagner 300 entreprises au Bénin, suivant l’approche SME Loop », a confié Patrice ADJIWANOU, chef Département formation de la CCI Bénin. En ce qui concerne le projet, Pro-FOP poursuit-il, la CCI Bénin a pris une part importante dans la mise en œuvre de la réforme liée à l’opérationnalisation de la stratégie nationale de l’EFTP (Enseignement et la Formation Techniques et professionnels). « Nous rappelons le premier symposium que nous avons réussi à organiser en octobre 2024 autour de l’implication du secteur privé dans la mise en oeuvre de la formation professionnelle. L’engagement a été pris par tout le Secteur privé de jouer ses rôles et d’assumer ses responsabilités afin que l’operationnalisation de l’EFTP puisse permettre d’avoir la main d’œuvre qualifiée nécessaire à la croissance des entreprises », a indiqué Patrice ADJIWANOU.

La séance d’échanges a été aussi l’occasion de faire part au directeur GIZ Afrique 2 des perspectives. La CCI Bénin a insisté sur la possibilité de poursuivre le renforcement des capacités des entreprises à travers la fonction ‘’formatrice des entreprises’’ ; le soutien de la GIZ pour le bon fonctionnement de l’Institut pour le renforcement de l’accompagnement entrepreneurial (IRAE-CCI Bénin). « Nous avons également comme perspective de mettre en place un Géoportail pour avoir une base de données des entreprises et des centres de formation éligibles à la formation par alternance afin de créer le réseautage entre ces différents acteurs qui est aussi important dans l’opérationnalisation de l’EFTP », a ajouté le Chef département formation de la CCI Bénin.

À travers les interventions des partenaires et bénéficiaires des différents projets, le directeur GIZ Afrique 2 s’est imprégné des défis liés à la promotion des entreprises au Bénin. « La promotion du secteur privé est l’un des sujets les plus importants du développement des économies en Afrique mais aussi dans le cadre de l’appui de la GIZ dans les pays », a relevé Helmut Hauschild. Sans le secteur privé, indique-t-il, ce qu’on fait pour le développement des économies et le bien-être des populations est presque nul. Ayant eu des réponses à ses différentes préoccupations, le directeur GIZ Afrique 2 s’est dit satisfait des échanges.

Akpédjé Ayosso

