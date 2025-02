La CCI BF accueille la cérémonie de remise des prix aux lauréats ce jeudi

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) organise, jeudi 13 février 2025, à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI BF), la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 3e édition de l’initiative « Tremplin Start-Up UEMOA ».

Les lauréats de la 3e édition de l’initiative « Tremplin Start-Up UEMOA » organisée sous le thème « Le marketing créatif et digital pour promouvoir les Industries Culturelles et Créatives (ICC) » seront primés ce jeudi. Cette édition a permis de sélectionner 10 meilleurs projets nationaux de start-ups et de les soumettre à une compétition régionale.

« Au total, cinq (05) prix d’Excellence ont été mis en jeu pour les meilleurs projets du classement de la sélection régionale. Vingt-quatre (24) prix d’encouragement seront également décernés, à raison de trois (03) par Etat membre de l’UEMOA, de même que des primes aux structures de promotion accompagnant les start-ups », informe la direction de communication de l’USAID. En plus des trois (03) prix d’encouragement allant de 4 à 6 millions de FCFA, le Burkina Faso remporte le 2e Prix d’Excellence Régional doté de 13 millions de FCFA avec la start-up SANBBIZ de Joseph SANWIDI.

L’initiative « Tremplin Start-Up UEMOA » vise à « encourager l’innovation en entreprise, à travers l’accompagnement de start-ups innovantes, en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l’espace communautaire ».

