La CBDH accréditée au statut ‘’A’’ de GANHRI

La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) a accédé au statut ‘’A’’ de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI) le 29 mars 2022. Au cours d’une rencontre avec la presse, ce lundi 16 mai, les membres de la Commission ont expliqué aux journalistes, les tenants et les aboutissants du nouveau statut de la CBDH.



« Accréditation de la Commission béninoise des droits de l’homme au statut « A » du GANHRI : implications et perspectives », c’est le thème de la conférence de presse animée ce lundi 16 mai à Cotonou. Dans son mot de bienvenue, le président du Comité d’organisation a rendu grâce à Dieu pour le niveau où se trouve la commission aujourd’hui. Selon Emerico Adjovi, c’est une fierté qui permet au Bénin de s’asseoir à la même table que d’autres pays dits de grande démocratie (USA, Grande Bretagne, Allemagne, la France, le Canada, etc) pour « discuter d’égal à égal sur toutes les thématiques relatives aux droits de l’Homme ». Cette accréditation souligne-t-il, appelle de nouvelles responsabilités. D’où la rencontre avec les professionnels des médias pour cerner d’une part les contours du nouveau statut qu’a le Bénin à l’échelle mondiale, et d’autre part, mesurer la qualité du travail accompli.

A en croire le président du comité d’organisation, les défis à relever après l’accréditation au statut ‘’A’’ sont nombreux. Emerico Adjovi s’est dit persuadé que les participants à travers leurs analyses et la pertinence de leurs recommandations, aideront à identifier de réelles pistes de solutions par rapport aux enjeux à venir.

Pour accéder au statut ‘’A’’ de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), il a fallu 20 ans au Bénin, a rappelé le président de la CBDH. Et la commission présidée par Isidore Clément Capo-Chichi se réjouit d’avoir relevé ce défi après 40 mois d’activités. Pour y parvenir, le gouvernement fait-il savoir, a joué un rôle important en plaçant sa confiance en des hommes qui ont fait le serment de faire leur travail en toute indépendance, avec discernement et beaucoup de responsabilité.

L’accréditation du Bénin au statut ‘’A’’ de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme poursuit le président, appelle à relever le défi de la pérennité. Il s’agira selon lui, de travailler ensemble, en mettant en place une passerelle de dialogue permanent afin d’accompagner l’Etat, socle de la protection.



Accréditation au statut ‘’A’’

L’accréditation de la CDBH au statut ‘’A’’ est octroyée après l’examen final de la commission, vendredi 18 mars 2022, au regard de sa conformité « aux principes de Paris » ; principes énoncés par la résolution 48/134 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies concernant le statut des Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’Homme.

Il s’agissait selon le président du comité d’organisation, de créer et de rendre opérationnelle la CBDH, de la doter d’un siège, de disposer d’un budget de fonctionnement et de réalisation de ses activités.

Mais parmi les conditions énoncées par les principes de Paris, une aura retenu l’attention de tous. Celle de la présence sur le territoire national. Un défi réalisé grâce à l’appui financier de l’USAID qui a permis d’ouvrir 06 bureaux régionaux dans les 12 anciens grands départements du Bénin (Atacora, Borgou, Zou, Mono, Atlantique, et l’Ouémé.

Création de la CBDH

La CBDH est une institution nationale des droits de l’Homme créée par la loi N°2012-36 du 15 février 2013. Selon son président, elle est créée par l’Etat afin de l’aider à mettre en œuvre ses obligations en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme.

En vertu de son mandat, elle est tenue de contribuer à l’enracinement de la culture des droits humains, de veiller à l’harmonisation au quotidien de la législation nationale avec les instruments internationaux des droits humains, de coopérer avec les organes des Nations-Unies dans le domaine des droits humains, de recevoir et de traiter des plaintes et d’examiner les situations d’atteintes et de violation aux droits humains, et d’adresser un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme en République du Bénin.

Ce rapport selon Isidore Clément Capo-Chichi, est transmis aux institutions de la République mais également présenté devant le parlement suivi de débats. L’organisation, informe-t-il, a une double mission. Celle de conseil auprès du gouvernement, mais également une mission de contrôle.

Créée en 1989, la CDBH en tant qu’organisation non gouvernementale n’a pu répondre à tous les principes édités par les Nations-Unies. Un défi que la commission présidée par Isidore Clément Capo-Chichi, a tenu à relever.

Le représentant résident de l’USAID, le représentant de l’ambassadrice de l’Union Européenne, et les organisations de la société civile ont pris part à la séance d’échanges avec les journalistes.

