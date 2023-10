La CAF adresse ses félicitations au Maroc

La Confédération Africaine de Football (CAF) à travers son président, Patrice Motsepe a adressé un message de félicitations au Royaume du Maroc pour sa candidature approuvée dans le but d’organiser la Coupe du Monde 2030.

Patrice Motsepe, le président de la CAF, a félicité le Maroc et ses partenaires, le Portugal et l’Espagne, après la décision du Conseil de la FIFA d’approuver leur candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2030. « Nous sommes convaincus que ce partenariat pour l’organisation du Mondial 2030 sera couronné de succès », a indiqué le président dans un communiqué publié sur le site de l’instance.

D’après le numéro un de la CAF, ce partenariat unit l’Afrique et l’Europe dans le football et incite tous à travailler ensemble et à rendre le monde meilleur. « Nous remercions le roi Mohammed VI, le gouvernement et le peuple marocain pour avoir soutenu la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2030. Nous remercions également le Comité Exécutif de la CAF et les associations membres représentant les 54 pays africains membres de la CAF pour leur soutien à la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de. Nous sommes fiers du leadership exceptionnel de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football », lit-on dans le communiqué.

Il conclut son message en faisant soulignant que la Coupe du Monde 2030 au Maroc « contribuera de manière significative au développement et à la croissance du football en Afrique, en particulier parmi la jeunesse africaine dont la population est celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde ».

J.S

