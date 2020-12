Invité ce dimanche 6 décembre 2020 sur l’émission “90 minutes pour convaincre” de la radio nationale, l’ex-ministre Victor Topanou s’est prononcé sur les récentes décisions rendues par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp).

Selon l’ancien ministre de la Justice, les décisions rendues par la Cour basée à Arusha posent un problème d’interprétation par l’équipe actuelle. « Ils ont fait un contrôle de légalité en considérant que les lois n’ont pas respecté les procédures ou l’esprit prévu par des instruments internationaux dans la Charte africaine pour la démocratie et la bonne gouvernance. Après, ils font du contrôle de constitutionnalité. Bref, il y a un vrai problème », a-t-il déploré.

A en croire le professeur, la Cadhp peut perdre en crédibilité. « Il y a un problème d’interprétation et s’ils ne font pas attention, ils vont perdre totalement en crédibilité et il va leur arriver ce qui est arrivé à une Cour régionale en Afrique australe. Lorsque les États ont considéré que les décisions que la Cour rendait commençaient à aller au-delà de ce qu’espéraient les États, ils ont travaillé à la faire disparaître », indique l’enseignant à l’université d’Abomey-Calavi.

Pour Victor Topanou il revient à la Cour de ne pas donner dans cette confusion ». « Si vous dites finalement que tout relève des droits de l’Homme, alors cela ne sert plus à rien », a-t-il ajouté.

Suite à des requêtes de citoyens béninois, la Cadhp a rendu plusieurs décisions dont l’abrogation par l’Etat de la Constitution révisée en novembre 2019.

