La BEF auditionne 21 agents

Les agents impliqués dans le scandale financier portant sur des prêts financiers fantaisistes à la mutuelle de santé du Port Autonome de Cotonou ont été auditionnés à la Brigade Economique et Financière (BEF) les 7 et 8 octobre 2021.

La Brigade Economique et Financière a été saisie sur l’affaire de prêts fantaisistes à la mutuelle de santé du Port Autonome de Cotonou.

Une vingtaine d’agents affiliés à la mutuelle de santé ont été convoqués à la (BEF).

Les mis en causes ont été auditionnés jeudi 7 octobre 2021. Certains agents sont retournés à la BEF, ce vendredi 8 octobre 2021, avec des pièces notamment leurs fiches de paie à la demande de cette unité de la police républicaine.

Dans cette affaire de 140 millions FCFA des fonds de la mutuelle de santé, des agents du Port autonome de Cotonou, Urbain Kanlinssou le président de la mutuelle de santé et Secrétaire général du syndicat des travailleurs, Stéphane Gbèho, membre du comité de gestion et d’octroi de crédit de la mutuelle de santé sont en en garde-à-vue depuis le 04 octobre 2021.

Urbain Kanlinssou aurait soldé 35 millions FCFA des montants (144.461.707 FCFA) de prêts cumulés qui lui sont reprochés. Il a signé en décembre 2019, un engagement notarié pour rembourser les prêts.

