La 4eme édition du FIP démarre samedi

Porto-Novo accueille du 04 au 12 janvier 2020, l’événement culturel à dimension internationale dénommé Festival international de Porto-Novo (FIP). Plus d’un million de visiteurs et près de deux cent artistes sont attendus sur scène.

« ÒGÚN-GÚ, l’emblème de l’innovation et de la technologie de la constellation des voduns : épistémologie d’un vodun-Orisha pionnier du développement », c’est le thème que porte cette 4eme édition du festival international de Porto-Novo (FIP 2020).

Les manifestations du FIP vont durer huit jours et seront marquées par diverses activités. 1200 masques culturels et rituels en provenance de plusieurs pays africains vont défiler lors de ce festival.

Dans le cadre de cette édition 2020, il est prévu également une foire artisanale et des arts. Elle connaîtra la participation de 115 exposants du Bénin et de la diaspora.

Outre le colloque scientifique, l’évènement à caractère culturel va enregistrer plus d’une vingtaine de concerts de musiques traditionnelles et modernes avec plusieurs artistes béninois et des délégations d’artistes du Nigéria et du Brésil.

Selon le maire Emmanuel Zossou, « cette quatrième édition du Festival international de Porto-Novo ambitionne de mettre en valeur le riche patrimoine culturel du Bénin ».

« Au-delà d’une ambiance musicale, le comité tient à favoriser la convivialité et offrir au public des moments de détente, de partage et de découverte de la richesse identitaire porto-novienne », a-t-il indiqué.

Akpédjé AYOSSO

3 janvier 2020 par