La 4e édition de ReCiCo s’ouvre samedi prochain

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin et le Togo, SEM Rachid RGUIBI et le Délégué général des Rencontres Cinématographiques et Numériques de Cotonou (ReCiCo), Dimitri FADONOUGBO, vont procéder samedi 05 octobre 2024 au Palais des congrès de Cotonou, au lancement de la 4e édition. La cérémonie officielle sera marquée par la projection du film « Jours de printemps » du réalisateur marocain, Imad Badi.

Les Rencontres Cinématographiques et Numériques de Cotonou (ReCiCo), l’expédition qui favorise la libre expression des acteurs du cinéma, démarre samedi 05 octobre 2024 au Palais des congrès. A l’instar des éditions précédentes, plusieurs films africains seront en compétition.

Il y aura entre autres, le film DEGBO-ADJITE, La Lignée des Chasseurs de Laurent HOUNSA ; AYA de David SOGO de la Côte d’Ivoire ; Le Taxi, le Cinéma et Moi de Salam du Burkina Faso ; Le Fleuve n’est pas une Frontière de Allassane DIAGO du Sénégal ainsi que des réalisations d’autres pays.

La 4e édition du ReCiCo se déroule du 05 au 10 octobre 2024 au Palais des congrès de Cotonou.

Plusieurs activités dont un colloque sur le thème "Le cinéma, un outil de lutte contre l’extrémisme violent", sont au programme.

F. A. A.

2 octobre 2024 par ,