La 2eme édition de la formation aux méthodes ‘’GAMEIA’’ se poursuit

Après l’étape de Maria Tokpa le 26 décembre 2019 la 2ème édition de la formation aux méthodes ‘’Gameia’’ se poursuit. La Directrice exécutive de l’Ong Gameia, Mme Crépine Rose Amoussou-Gandaho, est attendue le 04 janvier 2020 au CED Akpakpa afin de donner les clés nécessaires aux apprenants pour exceller dans leur apprentissage.



Les acteurs directs ou indirects ( apprenants, parents et enseignants ) de l’éducation au Bénin sont attendus le 04 janvier 2020 au CED Akpakpa pour découvrir la méthode d’apprentissage GAMEIA.

En effet, selon la Directrice exécutive de l’Ong Gameia, Mme Crépine Rose Amoussou-Gandaho, les apprenants qui ont une Méthode de travail, donnent le meilleur d’eux-mêmes et réussissent bien à l’école. Par contre, ceux qui n’ont pas une méthode de travail peinent à décoller, perdent le temps et à un moment donné quand ils sont fatigués, découragés, ils abandonnent tout simplement.

Selon le chronogramme établi, tout commencera dans la matinée de 9h à 12h par une rencontre de discussion avec les apprenants sur les « Méthodes pour étudier chaque matière afin de donner le meilleur de soi-même ». L’après-midi de 15h à 18h sera consacré à la rencontre avec les Parents et les Enseignants afin de leur parler du rôle et de la responsabilité de chaque acteur dans la réussite à travers les stratégies motivationnelles. Il faut noter que la pertinence de la thématique se retrouve dans le fait que si l’enfant doit donner un rendement quelconque, il faudrait qu’on le motive, qu’on lui donne le goût et le désir de l’étude et qu’on le suive aussi pour qu’il trouve l’énergie nécessaire afin de donner le meilleur de lui-même.

Le but de ‘’l’Ong Gameia’’ est d’amener tous les apprenants béninois à adopter une méthode d’apprentissage pour qu’on ne parle plus de l’échec ni d’abandon. « C’est l’échec qui conduit à l’abandon et qui conduit après à la délinquance. Nous faisons ce travail car nous sommes convaincus que tous les apprenants peuvent réussir et qu’il ne faut jamais désespérer d’un apprenant de niveau faible », a fait savoir Mme Crépine Rose Amoussou-Gandaho.

Sur 44 apprenants en difficultés o encadrés par l’ONG Gameia au cours de l’année scolaire 2017-2018, 31 étaient candidats aux divers examens ( BAC et BEPC). Sur les 17 candidats au BEPC, le taux de réussite de 17/17 soit (100%) contre 14/15 (93%) au Baccalauréat .

Les conditions de participation à la formation sont souples. Il suffit juste de disposer des supports Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant ou de comment motiver les apprenants en difficulté d’apprentissage ?

Le participant peut aussi soutenir l’organisation en payant la somme de1000f. Précisons pour finir que Mme S. Crépine Rose Amoussou-Gandaho est Professeur certifiée de philosophie, Spécialiste en Gestion des ressources humaines (Grh), Consultante en psychopédagogie pour avoir écrit deux opuscules : « Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant » et « Comment motiver les apprenants ? »

