La 2e édition du Salon des PME se tient à Cotonou

La 2ème édition du Salon des petites et moyennes entreprises organisée par la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) se tient au Palais des Congrès à Cotonou. Ouvert ce jeudi 22 décembre, le Salon est prévu pour deux jours.

« Financement des chaîne de valeur », c’est autour de ce thème que la Banque internationale pour l’industrie et le commerce tient la 2ème édition du Salon des PME. L’objectif est devenir un partenaire de premier choix pour les Petites et moyennes entreprises (PME) du Bénin afin de faire comprendre aux acteurs du privé, les opportunités de financement à saisir pour leur développement et leur épanouissement. « Nous voulons voir avec vous comment la banque peut être plus à même de vous accompagner », a déclaré le directeur général de la BIIC, Arsène Dansou.

Selon le directeur des grandes entreprises de la BIIC, Eric Sossou, les différents mécanismes de financement disponible sont entre autres, le respect des engagements de domiciliation, la fiabilité des informations financières, le espect des lois et règlements, la bonne tenue des engagements de crédit ; etc.

A en croire l’Administrateur de SUD CAPITAL, Christian Assossou, « le financement de la chaîne de valeur est une approche fondamentale ». « C’est du financement stratégique qu’il s’agit », a-t-il ajouté.

23 décembre 2022 par ,