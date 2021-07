La 2e audition de Madougou reportée à une date ultérieure

La deuxième audition de l’opposante Reckya Madougou reportée pour ce vendredi 23 juillet 2021 n’aura plus lieu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

L’audition de l’opposante Reckya Madougou par la commission d’instruction de la Criet est reportée une nouvelle fois à une date ultérieure. La deuxième audition prévue pour jeudi 21 juillet a été reportée au vendredi 23 juillet 2021, mais n’aura plus finalement lieu. Selon l’un de ses avocats informe Frissons Radio « c’est en raison de l’absence et de l’indisponibilité de ses conseils ». Une nouvelle date sera donc fixée. Devant la commission d’instruction de la CRIET, le 17 juin dernier, la candidate recalée du parti ‘’Les Démocrates’’ à la présidentielle d’avril dernier a plaidé non coupable. Elle est accusée « d’association de malfaiteurs, actes et financement de terrorisme ».

AAA

23 juillet 2021 par