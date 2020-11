La 1ère session criminelle de l’année judiciaire s’ouvre mardi

La première session criminelle de l’année judiciaire 2020-2021 de la Chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’ouvre ce mardi 10 novembre 2020. Le procureur spécial près le CRIET à travers un communiqué en date de ce lundi 09 novembre 2020 a porté l’information à la connaissance du public.

Selon le communiqué, deux dossiers sont inscrits au rôle de cette session au cours de laquelle « la Cour examinera d’une part les faits de faux et usage de faux en écriture publiques, escroquerie et complicité d’escroquerie et d’autre part ceux de détournement de deniers publics commis au Centre Hospitalier Départemental du Zou et des Collines ». 04 accusés sont appelés à comparaître à la barre au cours de cette session qui s’achève vendredi 13 novembre prochain.

F. A. A.

