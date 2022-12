LES QUATRE AXES DU PROGRAMME DE LEGISLATURE2023-2026 DU BLOC REPUBLICAIN

MESSAGE DU BLOC RÉPUBLICAIN

1- Améliorer les conditions de vie des populations

C’est d’abord protéger le consommateur que nous sommes tous, notamment en période de crise et en suite préserver et accroitre le niveau de vie de tous les Béninoises et Béninois. Ce qui passe par :

• Créer des emplois notamment pour les jeunes ;

• Subventionner les intrants en faveur des producteurs agricoles ;

• Mettre des incitations pour rendre les produits de grandes consommations disponibles à un prix abordable ;

• Relever le salaire des travailleurs.

2- Renforcer la résilience de notre pays,

Nous envisageons, à partir d’un encadrement législatif adéquat, améliorer notre système d’alerte précoce vis-à-vis des chocs de toute nature, économique, climatique, social, sanitaire, sécuritaire, technologique et autres. Ceci permettrait de rendre plus efficace l’action du Gouvernement dans les situations de chocs ou de grandes vulnérabilités comme dans le cas de la pandémie de la COVID-19 ou le phénomène de cherté de la vie induit par l’environnement international, ou encore dans le cas des phénomènes climatiques sévères.

3- Affermir la cohésion nationale et la poursuite du développement durable

Nous envisageons de promouvoir les pratiques de développement et d’aménagement équilibré du territoire national. Il n’y aurait pas non plus de cohésion nationale si nous ne développions davantage de solidarité envers les plus vulnérables aussi bien les personnes physiques, morales que les communautés ou communes. C’est pour cette raison que nous envisageons de soutenir le Gouvernement par des initiatives législatives de cohésion sociale qui renforcent les marges de manœuvre du Gouvernement en matière d’emploi, d’insertion professionnelle des jeunes, de soutien à l’entreprise, de logements sociaux, de promotion de l’égalité des chances et de renforcement de l’égalité professionnelle.

4- Renforcer l’arsenal législatif disponible sur la gouvernance

Afin de nous assurer que cette bonne dynamique imprimée au pays par Son Excellence le Président Patrice TALON, depuis quelques années, n’est pas galvaudée par la suite, nous envisageons de renforcer l’arsenal législatif en accompagnant le vote d’une loi-cadre sur l’évaluation des politiques publiques et la planification du développement.

