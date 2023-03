LES CHANCARDS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que du fond de mon verre de sodabi, je peux vous révéler en exclusivité, l’objet de quelques apartés entre les ministres Nigériens et Béninois hier à la fin du point de presse, de mes Neveux Bazoum et Talon au Palais de la Marina. Les ministres Nigériens demandaient juste à leurs homologues Béninois de leur filer les adresses de leurs marabouts, suite aux propos de Patou qui publiquement, contrairement aux rumeurs persistantes, a dit n’envisager aucun remaniement ministériel post-législatives pour remplacer l’un quelconque de ses ministres.

Et grosse cerise sur le gâteau, celui qui passe pour être plutôt avare en matière de compliment, en fit un gros et grand en qualifiant ses ministres de" principaux chevaliers de la dynamique et qui lui donnent satisfaction".

Mais vous tous mes Neveux et Nièces qui ricanez qu’à contrario, ceux de vos cousins qui continuaient ces derniers jours à rêver de remplacer des ministres, doivent changer de marabout, vous êtes des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

14 mars 2023 par