LE DIABLE EST DANS LES DETAILS DU MEWIHOUENDO...

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! David Coffi AZA mon petit Neveu est fâché contre l’Eglise Catholique au Benin, qui devient trop imaginative et gourmande dans le commerce spirituel d’intermédiaire rétribué des transactions entre les ouailles et Dieu, dont ils vivent tous les deux. Même si l’enturbanné Coffi AZA et les siens fractionnent Dieu en une multitude d’Entités Supérieures, et que l’Eglise Romaine, elle un peu plus paresseuse, ne divise Dieu qu’en trois en Un...

Toujours est-il que la concurrence des Goliath en soutane, devient déloyale aux yeux du David Coffi AZA, furieux du manque à gagner pour lui et les siens, et il les soupçonne de vouloir désormais s’adonner dans l’Eglise par exemple, au culte du Gou ou du Heviosso pour les catholiques morts accidentés ou foudroyés ; après déjà les nombreuses autres cérémonies et pratiques catholiques de plus en plus païennes, mais rentables des morts , et la dernière trouvaille d’un petit curé exalté de Gbedagba qui a annoncé sur les réseaux sociaux, bouffer dorénavant le dabali du culte des jumeaux, en poussant l’imposture jusqu’au traditionnel tour mendiant des Ahoonon ( mère des jumeaux) au marché ...

Vous, mes Neveux et Nièces hilares, qui faites remarquer qu’après ou avant tout, votre cousin Coffi AZA devrait déjà ne plus s’appeler David, sinon sa dépouille un jour finira sur un autel, sous la fumée d’un encensoir et les gouttes du goupillon d’un prêtre en soutane avant le cimetière, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

11 août 2022 par