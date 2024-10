LA BOAD et L’ASCE-LC créent un cadre de concertation commun

Messieurs Braïma Luis SOARES-CASSAMA, Vice-Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Urbain MILLOGO, Contrôleur Général d’Etat par intérim de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) du Burkina Faso, ont procédé, le 9 octobre 2024, à la signature d’un protocole d’Accord de coopération, afin de mieux lutter contre la corruption, la fraude et l’enrichissement illicite.

Cet Accord constitue une étape décisive dans la mutualisation des ressources, des moyens et des compétences, indispensable au renforcement de la lutte contre ce fléau, au Burkina Faso, et dans tout l’espace UEMOA.

Ainsi, aux termes des dispositions de cet Accord, les deux Institutions définissent un cadre de coopération dédié à la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, suivant la législation applicable à chaque partie, les conventions sous régionales, régionales ou internationales.

Pour faciliter l’exercice effectif de leurs responsabilités, la BOAD et l’ASCE-LC conviennent de collaborer étroitement et diligemment, et de se concerter sur les questions d’intérêt mutuel, conformément aux dispositions pertinentes de leur cadre juridique interne.

Le Vice-Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, Braima Luis SOARES-CASSAMA, relevant l’importance de cette coopération et la volonté de l’ASCE-LC et de la BOAD d’unir leurs forces, afin de combattre plus efficacement la corruption, au Burkina Faso, et dans l’espace UEMOA, a déclaré : « Il y a des guerres que l’on ne peut gagner en faisant cavalier seul, des combats que l’on ne peut mener de façon isolée ; des défis que l’on ne peut relever seul, des fléaux que l’on ne peut éradiquer, sans une volonté et une ambition communes. La corruption en est. ».

Après l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), au Sénégal, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA), au Togo, et la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) en Côte d’Ivoire, l’ASCE-LC est la quatrième Institution, avec laquelle la BOAD conclut un accord en vue de prévenir, de détecter, d’enquêter et de combattre efficacement la corruption et les infractions assimilées, dans ses manifestations transfrontalières.

