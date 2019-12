L’outil clé d’opérationalisation du PONADER validé

L’hôtel Livingstone a servi de cadre ce mardi 17 décembre à l’atelier de validation du document de Politique nationale de développement des énergies renouvelables (PONADER). Organisé par le ministère de l’énergie à travers le projet Recaseb, cet atelier vise d’une part à analyser la pertinence et l’opérationnalité des axes proposés ainsi que les modalités de mise en œuvre des différentes mesures envisagées et d’autre part à identifier d’autres options et actions à entreprendre tout en veillant à leur mise en oeuvre.

C’est le secrétaire général du ministère de l’énergie, qui a procédé au lancement de l’atelier au nom du ministre Jean Claude Houssou.

Le gouvernement s’active à offrir l’énergie à toutes les populations. Cette vision traduit en acte par le gouvernement à travers son programme d’actions connaît de plus en plus un succès.

Après les nombreuses actions conduites par le ministre dans ce domaine, le projet de renforcement des capacités des acteurs du secteur des énergies au Bénin vient donner une nouvelle dimension à cette vision notamment avec la nouvelle politique de développement des énergies renouvelables.

Le document a été validé il y a six mois. Cette validation selon Hermann Zimé, coordonnateur du projet Recaseb, « est assorti de plusieurs recommandations que le consultant a pris le temps d’intégrer dans le document ainsi que les prescriptions du ministère de l’énergie ».

Le Secrétaire général du ministère, Jean Claude Gbodogbé, a souligné que « Le ministère de l’énergie ayant fait l’option de changer le paradigme, oeuvre pour une utilisation à grande échelle des technologies de valorisation de ses ressources énergétiques ». Pour lui, « Ce choix nécessite une concertation entre tous les acteurs en vue d’identifier des mesures et stratégies susceptibles de promouvoir toutes ses ressources énergétiques afin de les mettre à la disposition de la population et des différents secteurs socio-économiques ».

Jean Claude Gbodogbé explique que « La situation énergétique du Bénin est caractérisée par une prédominance des usages traditionnels de la biomasse énergie utilisée de manière non durable et contribuant à la dégradation du couvert forestier. Un faible accès des populations aux énergies modernes et une forte dépendance de l’extérieur pour son approvisionnement en produits pétroliers ».

C’est dans cette optique que le gouvernement s’est engagé depuis les années 90 sur la voie du développement des énergies renouvelables.

Et ce, selon M. Gbodogbé afin de réduire les impacts de la consommation énergétique du pays sur l’environnement, d’accroître son indépendance et d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et d’emploi à travers la mise en oeuvre de plusieurs projets et programmes.

Il a aussi mentionné « l’absence d’une approche planification intégrée des ressources humaines qualifiées, d’un cadre règlementaire transparent et propice à l’implication du secteur privé et des mécanismes de financement approprié au besoin de la population, des promoteurs de technologie de l’énergie renouvelable et de l’Etat ».

C’est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement s’est lancé selon le secrétaire général « dans un véritable processus de réforme structurel et politique visant d’une part une gouvernance économique vertueuse capable de mobiliser des ressources financières ainsi que des mécanismes d’accès des acteurs pour permettre l’émergence des fournisseurs de service énergétiques tant en milieu urbain qu’en milieu rural ».

Contribuer au développement énergétique durable du pays

« En relation avec la vision du secteur de l’énergie du Bénin 2035, la vision de la PONADER serait de contribuer au développement énergétique durable du pays à travers la fourniture des services énergétiques basés sur les EnR et accessibles au plus grand nombre de la population à moindre coût, tout en favorisant la promotion des activités socioéconomiques du monde rural par une énergie moderne », a indiqué Jean Claude Gbodogbé.

« C’est dans cette optique que pour permettre au secteur de l’énergie de jouer pleinement son rôle de moteur de croissance économique, le ministère pris une fois encore l’initiative de mettre à disposition des acteurs du secteur, un document de référence et d’orientation stratégique en matière des énergies renouvelables », a-t-il souligné.

Il s’agit donc de l’outil clé d’opérationlisation de la politique nationale de développement des énergies renouvelables.

Objectif du Recaseb

Le projet Renforcement des capacités des acteurs du secteur des énergies renouvelables au Bénin (Recaseb) entend contribuer à lutter contre la pauvreté en favorisant l’atteinte des objectifs de l’initiative SE4ALL (accès universel, énergies renouvelables, efficacité énergétique ) d’une part et d’autre part améliorer le cadre institutionnel du secteur de l’énergie (accès à l’électricité, EnR et EE) au Bénin au niveau réglementaire et organisationnel et accompagner / encourager les réformes.

Giscard AMOUSSOU.

17 décembre 2019 par