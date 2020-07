L’opposition veut créer le parti « Les démocrates »

La sphère politique béninoise sera enrichie dans les prochains jours par la naissance d’une nouvelle formation politique. « Les démocrates », c’est le nom du tout nouveau parti dont le processus de création est en cours, et sera porté très prochainement à la connaissance du public. L’objectif de ce parti opposé aux idéaux du Nouveau Départ et de la Rupture, est de provoquer l’alternance au sommet de l’État à l’issue de la présidentielle de 2021.

De sources concordantes, la collecte des dossiers des membres fondateurs par commune est déjà faite, et la cellule de centralisation chargée de leur étude est à pied d’œuvre pour transmission au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

“Les Démocrates” selon nos sources, seront dirigés par trois grandes instances. Il s’agit entre autres, du Conseil supérieur, du Bureau exécutif national et enfin du Bureau politique. Ces trois instances seront chapeautées par de grands ténors de la politique béninoise.

Selon les mêmes sources, les anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Boni Yayi en posture de sages, siégeront au sein du Conseil supérieur avec pour rôle, de faire rayonner ce parti de par leurs expériences politiques.

Comme le conseil supérieur, le bureau politique et le bureau exécutif, seront meublés d’anciens ministres, députés et maires. Ces deux instances seront chargées des questions et stratégies politiques du parti.

Pour le contrôle du bureau exécutif et celui exécutif, on cite déjà des noms d’acteurs politiques tels que Eric Houndété, ancien premier vice-président de l’Assemblée nationale, et de Noureni Atchadé, ancien député.

Celui d’entre eux qui réussira à prendre le contrôle de l’une de ces deux instances, sera sans nul doute, la figure de proue du parti.

F. A. A.

