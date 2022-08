L’opposant Valentin Aditi Houdé annoncé à la Mouvance

Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé, un parti d’opposition rejoint bientôt la mouvance.

Absente à deux élections consécutives dont les communales de 2020, la Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé entend aller aux élections législatives de 2023 avec un parti de la Mouvance.

Le parti d’opposition DUD présidé par l’ancien questeur de l’Assemblée Nationale et ex ministre du président Boni Yayi a décidé d’aller aux prochaines législatives dans une formation proche du président Patrice Talon.

Une déclaration se fera dans les prochains jours pour valider l’adhésion du parti DUD à l’UP (Union Progressiste), selon les informations.

