L’ huissier Maxime Bankolé gracié

Me Maxime Bankolé, huissier de justice à Cotonou, ne purgera pas tous les 48 mois en prison. Il fait partie des 499 détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle accordée par le Chef de l’Etat Patrice Talon.

Condamné à 4 ans de prison le 2 juin 2020 dans une affaire de parcelle qui l’oppose à un Chinois, l’huissier de justice, Me Maxime Bankolé recouvrira sa liberté. L’auxiliaire de justice fait partie des 499 prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle accordée par décret en date du 06 janvier 2022 signé par le chef de l’Etat Patrice Talon.

Me Maxime Bankolé aura passé un an sept mois en prison sur une peine de 4 ans. Le collège de cinq avocats représentant Me Maxime Bankolé avait fait appel du jugement. Mais la peine a été confirmée. Le ministre de la justice a désigné alors un gérant provisoire pour administrer le Cabinet de Me Maxime Bankolé en la personne de Brice Tokpanou.

M. M.

15 janvier 2022 par ,