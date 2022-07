L’honorable Gbadamassi admiratif de l’initiative de Richard Boni Ouorou

Le député du Parti Bloc Républicain, Rachidi Gbadamassi, n’a pas manqué de mots pour apprécier l’initiative du Politologue béninois Richard Boni Ouorou. Interrogé sur les multiples actions sociales de son compatriote à l’endroit de la jeunesse béninoise, le député du 8ème circonscription électorale apprécie les œuvres utiles du président de l’Association « Terrien,ne,s » et son attachement aux questions liées au développement du Bénin.

« Moi je suis un homme de principe, je ne suis pas contre la personne de Richard Boni Ouorou et pour nous en tant qu’animateur de la vie politique, nous avons l’obligation politique et morale de dire ce qui est bon. Quand il fait bien je vais apprécier. En toute honnêteté, l’honnêteté politique et intellectuelle, m’oblige à reconnaître que ce qu’il a commencé est bien et il faut le féliciter. Parce qu’il vaut mieux apprendre à pêcher qu’à donner du poisson. », a fait savoir L’honorable Gbadamassi

En effet depuis quelques temps, Richard Boni Ouorou a lancé à travers son Association « Terrien,ne,s », le Programme Top Entrepreneurs qui vise à renforcer dans un premier temps les capacités entrepreneuriales des jeunes béninois sur toute l’étendue du territoire national avant dans de financer dans un second temps, le projet des meilleurs futurs entrepreneurs. « Nous voulons rappeler à tous qu’à l’issue de la tournée, des formations transversales et d’entretien, aura lieu à Cotonou une grande finale où les 3 meilleurs projets recevront la somme de 5.000.000 FCFA. », a indiqué M. Ouorou sur sa page Facebook.

Très attaché aux questions du développement économique de son pays, Richard Boni Ouorou n’hésite pas à soutenir les jeunes déterminés. Un soutien qui séduit le parlementaire qui encourage son compatriote à poursuivre ses actions sociales. « Et moi naturellement en tant qu’homme politique, j’apprécie et je le félicite… Je lui demande encore de revenir pourquoi pas à Parakou, de revenir à N’Dali, à Péréré, à Tchaourou… Si Richard Boni Ouorou fait bien nous allons l’encourager. Dieu ne tue pas le pécheur, il veut sa repentance. Qu’il soit béni. ».

Par la même occasion, le député lui tend certainement la main politique pour le rejoindre « (…) Et je lui demande humblement de continuer dans ce sens et nous l’attendons dans la maison Rupture. C’est ce que le Président Patrice Talon veut et c‘est ce qu’il est entrain de faire. Je pense qu’en ce qui concerne ce volet, je lui tire chapeau. S’il est avec nous, nous serons avec lui pourquoi pas. », a-t-il conclu.

Monsieur Ouorou n’est pas resté insensible aux appréciations du député. « Dites merci à mon grand-frère l’honorable Gbadamassi qui vient de s’offrir une nouvelle virginité grâce à ce témoignage. Cependant, et concernant la rupture, nous contribuerons au développement de notre pays avec toutes les forces qui ont et qui auront à cœur l’épanouissement et la prospérité des jeunes, des enfants et de toute la société béninoise dans son entièreté. C’est pourquoi, nous combattons toutes formes d’exclusion et de limitation des libertés pensées et entretenues par certaines forces politiques rupturienne ou non. », a-t-il répondu.

Marcel HOUETO

29 juillet 2022 par