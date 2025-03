Le jardin botanique du campus d’Abomey-Calavi accueille du 26 mars au 4 avril 2025, l’exposition « Patrimoine 2.0 ». L’initiative portée par l’Ambassade de France au Bénin en partenariat avec l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), et le ministère du tourisme, de la culture et des arts à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), vise à mettre en relief les enjeux de la préservation et de la valorisation du patrimoine béninois à l’ère de la généralisation de l’économie digitale des savoirs. Les organisateurs de cette exposition ont informé le public à travers un communiqué de presse publié ce mercredi 12 mars 2025.

