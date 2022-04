L’examen du CQM fixé au 16 mai prochain

Bonne nouvelle pour les apprentis-candidats à l’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM). L’examen aura lieu le 16 mai 2022.

A la suite de la suspension de la session d’octobre 2021, l’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) se tiendra lundi 16 mai 2022 sur toute l’étendue du territoire national. L’organisation de l’examen a été annoncée le 20 avril dernier à travers un communiqué interministériel.

Les responsables des faîtières d’artisans, les apprentis ainsi que tous les acteurs du secteur de l’artisanat sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un déroulement satisfaisant de l’examen. « A cet effet, les responsables des associations sont invités à reverser les frais d’examen collectés à raison de sept mille (7000) fancs CFA par apprenti-candidat sans délai » dans le compte trésor de la Direction Départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle de leur ressort territorial, indique le communiqué signé du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Modeste Tihounté Kérékou et du Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle Kouaro Yves Chabi.

M. M.

27 avril 2022