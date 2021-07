L’examen de Prytanée Militaire prévu le 15 juillet

Le concours d’admission en classe de 6eme au Prytanée Militaire de Bembèrêkè et au Lycée Militaire de Jeunes Filles de Natitingou aura lieu le jeudi 15 juillet 2021. L’information a été rendue publique par le Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho à travers un communiqué en date du 07 juillet 2021.

Le concours concerne les élèves admis au Certificat d’Études Primaires (CEP) session 2021 et classés parmi les cinquante premiers par sexe et par département. Leurs listes peuvent être consultées dans les Directions Départementales des Enseignements Maternel et Primaire et les Directions Départementales de la Police Républicaine.

A.A.A

Liste des centres de compositions retenus par département

Département de l’Alibori :École Urbaine Centre de Kandi

Département de l’Atacora : École Urbaine Centre de Natitingou

Département de l’Atlantique : École Urbaine Centre d’Allada

Département du Borgou : Complexe scolaire Wanisirou de Parakou

Département des Collines : École Urbaine Centre de Dassa-Zoume

Département du Couffo : École Urbaine Centre d’Aplahoué

Département de la Donga : École Urbaine Centre de Djougou I

Département du Littoral : Complexe Scolaire Camp Guézo

Département du Mono : Complexe Scolaire Guinkomey de Lokossa

Département de l’Ouémè : École Urbaine Centre de Porto-Novo

Département du Plateau : École Urbaine Centre de Pobè

Département du Zou : École Urbaine Centre d’Abomey

