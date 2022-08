L’ex président Soglo justifie sa présence au défilé militaire

Le Bénin a célébré le 62e anniversaire de son indépendance lundi 1er août 2022. Présent au défilé militaire, paramilitaire et civil malgré sa position sur la gouvernance de l’actuel chef d’Etat Patrice Talon, l’ex président Nicéphore Dieudonné a donné les raisons de sa participation aux manifestations.

Nicéphore Dieudonné Soglo a répondu favorablement à l’invitation du président Patrice Talon sous condition. « Toutes les personnes sont libres au même titre que tout le monde (…). Il y a le professeur Aïvo, il a mon fils (Léhady Soglo, Ndlr), il y a Madougou (candidate du parti d’opposition Les Démocrates recalée à l’élection présidentielle de 2021 et en détention pour des faits de terrorisme, Ndlr), il y a plein d’autres. J’ai discuté avec le chef de l’Etat, il m’a donné sa parole, la décrispation (…), la libération de tous ceux qui sont en prison, le retour de tous ceux qui sont en exil (…). D’abord, ce n’est pas la première fois qu’il vient me voir. Il m’a promis qu’il allait décrisper la situation », a confié l’ex président du Bénin sur Frissons radio.

