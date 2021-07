L’ex président Nicéphore Soglo a perdu sa femme

L’ancien président de la République, Nicéphore Soglo est en deuil. Il a perdu sa femme, Rosine Vieira Soglo dans la journée de ce dimanche 25 juillet 2021.

Rosine Vieira Soglo n’est plus. Elle a rejoint la demeure éternelle ce dimanche 25 juillet 2021 dans sa 87ème année. Son état de santé s’est dégradé, il y a quelques jours. Après les soins habituels dans une clinique de Cotonou, l’ex Première dame n’a plus survécu.

Rosine Soglo fut plusieurs fois députée (1999 à 2019) et doyenne d’âge de l’Assemblée nationale. Elle est la fondatrice du parti Renaissance du Bénin (RB), une des grandes formations politiques ayant marqué l’histoire politique du Bénin.

Son corps repose dans une morgue en attendant le programme des obsèques.

