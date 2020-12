L’ex maire Bada et Cie à nouveau devant le juge en janvier

Déposés en prison, lundi 07 décembre 2020, à l’issue d’une journée d’audience, l’ancien maire d’Abomey-Calavi Georges Bada et une dizaine co-accusés tels que le Directeur des Affaires juridiques, le Secrétaire Général de la Mairie, l’ancien deuxième adjoint au Maire, le CA central de Calavi, le CA d’Akassato sont invités le vendredi 15 janvier devant le juge de fragrant délit du tribunal de première instance d’Abomey- Calavi.

Ils sont poursuivis pour « faux et usages de faux, escroquerie et associations de malfaiteurs » dans une affaire domaniale portant sur une superficie de 39 hectares.

