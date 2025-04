L’ex PDG de l’AGETIP condamné à 5 ans de prison

Raymond Adékambi, ex-PDG de l’AGETIP-Bénin, a été condamné à 5 ans de prison par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ce lundi 14 avril 2025. Il devra verser plus de 6 milliards FCFA et perdre plusieurs biens dans deux procédures différentes.

L’ex PDG de l’AGETIP a été reconnu coupable d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux ce lundi 14 avril 2025.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) l’a condamné à deux lourdes peines dans deux procédures différentes.

Dans la première affaire, il était poursuivi pour abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Le juge a requalifié les faits en abus de confiance et blanchiment de capitaux. Il a écopé de 5 ans de prison ferme, 4 milliards de francs CFA d’amende, et 2 milliards à verser à l’État en dommages et intérêts.

Mais ce n’est pas tout. Son immeuble à PK10, son hôtel à Fidjrossè et plusieurs parcelles lui appartenant ont été confisqués.

Le co-accusé de l’ex PDG a écopé de 15 mois de prison, 60 millions FCFA d’amendes et son véhicule saisi.

Dans le deuxième dossier, les faits d’abus de confiance ont été requalifiés en abus de confiance et blanchiment de capitaux. Raymond Adékambi a écopé de 3 ans de prison et 188 millions de francs CFA d’amendes. Il devra verser 62 millions FCFA à Mahmoud Koudeih, la victime.

Six nouvelles parcelles situées à Kétou lui sont retirées. Jusqu’ici libre sous convocation, Raymond Adekambi a été placé sous mandat de dépôt immédiatement après le jugement.

