L’ex Miss France Flora Coquerel offre une maternité à Bassila

L’ex reine de beauté franco-béninoise Flora Coquerel a inauguré en avril dernier la maternité ‘’Nana Zalia’’ à Bassila, dans le département de la Donga.

Miss France 2014, Flora Coquerel a enfin réalisé l’un de ses projets. Sa maternité ‘’Nana Zalia’’ a été inaugurée le 14 avril dernier à Bassila.

L’infrastructure a été construite grâce aux fonds collectés par son association ‘’Kelina’’, créée le 14 avril 2014, jour de la célébration de ses 20 ans.

« Des années de travail, de belles rencontres, des personnes véritablement dévouées et bien sûr quelques déceptions plus tard nous y voilà enfin. La concrétisation de notre projet le plus fou jusqu’à présent et le début (oui seulement le début !) d’une nouvelle histoire », a-t-elle écrit sur sa page Instagram. Selon elle, « la maternité compte d’ores et déjà une trentaine de naissances.

Agée de 28 ans, Flora Coquerel fut Miss Orléans 2013 et Miss France 2014. Sa mère est Béninoise.

A.Ayosso

16 mai 2022 par