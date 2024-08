L’étudiant béninois Abdou Rahim Lema parmi les 50 finalistes

Abdou Rahim Lema, étudiant en études africaines et relations internationales à l’Université de Montréal, fait partie des 50 finalistes du Chegg.org Global Student Prize 2024. C’est un prix annuel d’une valeur de US$100 000 décerné à un étudiant exceptionnel qui a eu un impact réel sur l’apprentissage, la vie de ses pairs et sur la société au-delà.

Chegg.org s’est associé à la Fondation Varkey pour lancer le Global Student Prize en 2021, un prix annuel qui s’ajoute à son Global Teacher Prize, d’une valeur de US$1 million. L’intention était de créer une nouvelle plateforme puissante qui met en lumière les efforts d’étudiants extraordinaires du monde entier qui, ensemble, remodèlent notre monde pour le mieux. Le prix est ouvert à tous les étudiants âgés d’au moins 16 ans et inscrits dans un établissement d’enseignement ou un programme de formation et de compétences. Les étudiants à temps partiel ainsi que les étudiants inscrits à des cours en ligne sont également admissibles au prix.

Les difficultés rencontrées par Abdou Rahim Lema, 32 ans, au cours de son éducation l’ont convaincu que l’apprentissage devait être accessible à tous. Cette conviction l’a conduit à lancer Educ4All, une initiative visant à offrir des possibilités d’éducation et de soutien aux familles et aux communautés marginalisées au Bénin. D’une initiative individuelle, Educ4All est devenue une ONG enregistrée qui couvre 52 villages administratifs et districts urbains, d’une population de plus de 140 000 personnes. Il implique ces communautés par le biais d’un soutien financier direct, de documentation, de plaidoyer et de suivi – soutenant en moyenne 50 écoles et 150 écoliers chaque année. Abdou Rahim Lema a été sélectionné parmi plus de 11 000 candidatures provenant de 176 pays.

Heather Hatlo Porter, Chief Communications Officer de Chegg, a déclaré :

« Félicitations à Abdou Rahim Lema. Chegg célèbre non seulement vos réalisations, mais aussi les possibilités infinies qui existent lorsque les jeunes esprits sont animés par une passion pour le changement. Les 50 finalistes du Global Student Prize méritent d’avoir l’occasion de raconter leur histoire et de faire entendre leur voix. Après tout, ce sont leurs rêves, leurs idées et leur ingéniosité qui éclaireront un avenir plus prometteur pour tout le monde. »

« Nos finalistes de cette année ont eu un impact énorme dans des domaines allant de l’environnement à l’égalité et à la justice, de la santé et du bien-être à l’éducation et aux compétences, de l’autonomisation des jeunes à l’élimination de la pauvreté. J’ai hâte de voir comment la cohorte inspirante d’acteurs du changement de cette année utilisera cette plateforme pour améliorer encore plus de vies. »

Sunny Varkey, fondateur de la Fondation Varkey, a déclaré :

« L’histoire d’Abdou Rahim Lema témoigne du rôle crucial que joue l’éducation dans la construction d’un monde meilleur pour nous tous. Alors que le temps presse pour atteindre les objectifs de développement durable, il est plus important que jamais de donner la priorité à l’éducation afin que nous puissions affronter l’avenir avec confiance. »

Les candidatures et les nominations pour le Global Student Prize 2024 ont été ouvertes le jeudi 1er février et se sont clôturées le dimanche 5 mai. Les élèves sont évalués en fonction de leurs résultats scolaires, de leur impact sur leurs pairs, de la façon dont ils font une différence dans leur communauté et au-delà, de la façon dont ils surmontent les obstacles pour réussir, de la façon dont ils font preuve de créativité et d’innovation, et de la façon dont ils fonctionnent en tant que citoyens du monde.

Le lauréat de 2023 était Nhial Deng, un réfugié sud-soudanais de 24 ans, qui a autonomisé plus de 20 000 jeunes dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya grâce à des programmes de consolidation de la paix, d’éducation et d’entrepreneuriat, ainsi qu’à la création d’un espace sûr pour que les jeunes puissent guérir de leur traumatisme. Il a été sélectionné comme lauréat du Chegg.org Global Student Prize 2023 parmi près de 4 000 candidatures provenant de 122 pays à travers le monde. Nhial a reçu son prix à New York pendant la semaine de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le gagnant de 2022 est l’adolescent ukrainien Igor Klymenko, un étudiant de 17 ans de Kiev, en Ukraine, qui a déménagé à la campagne au début de l’invasion russe pour terminer sa dernière année de lycée. Installé dans le sous-sol de sa nouvelle maison, Igor a terminé avec succès ses études tout en perfectionnant le drone détecteur de mines sur lequel il travaillait depuis huit ans. Il a été sélectionné comme lauréat du Chegg.org Global Student Prize 2022 parmi plus de 7 000 candidatures provenant de plus de 150 pays.

Le premier lauréat en 2021 est Jeremiah Thoronka, un étudiant sierra-léonais de 21 ans, qui a lancé une start-up appelée Optim Energy qui transforme les vibrations des véhicules et des piétons sur les routes en un courant électrique. Avec seulement deux appareils, la start-up a fourni de l’électricité gratuite à 150 foyers comprenant environ 1 500 citoyens, ainsi qu’à 15 écoles où fréquentent plus de 9 000 élèves.

Les 10 finalistes du Global Student Prize devraient être annoncés en septembre de cette année. Le lauréat, qui devrait être annoncé plus tard dans l’année, sera choisi parmi les 10 finalistes par la Global Student Prize Academy, composée de personnalités éminentes.

Si les étudiants étaient nominés, la personne qui les nommait devait rédiger une brève description en ligne expliquant pourquoi. L’étudiant nominé a ensuite reçu un courriel l’invitant à postuler pour le prix. Les candidats ont pu postuler en anglais, mandarin, arabe, français, espagnol, portugais et russe.

2 août 2024 par ,