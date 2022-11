L’essence de contrebande à l’origine d’un incendie à Dassa-Zounmè

Un incendie s’est déclaré jeudi 24 novembre 2022 à Paouignan, une localité de la commune de Dassa-Zounmè, département des Collines. Un blessé grave et des dégâts matériels ont été enregistres.

L’essence de contrebande communément appelé "kpayo" a encore fait des dégâts ce jeudi 24 novembre à Paouignan, commune de Dassa-Zounmè. Le bilan provisoire fait état d’un blessé grave et d’importants dégâts matériels. L’incendie selon nos sources, s’est déclaré devant le siège de l’arrondissement de Paouignan. Les causes réelles ne sont pas encore connues.

En attendant l’arrivée des sapeurs pompiers, les populations ont bloqué la voie dans les deux sens afin de pouvoir maîtriser les flammes.

Ce même jour, une collision entre deux véhicules a fait plusieurs morts et des blessés dans la même localité.

F. A. A.

25 novembre 2022 par