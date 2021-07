L’équipe de Tiando dit au revoir à son personnel

Le mandat de l’équipe dirigée par Emmanuel Tiando prend fin ce mardi 13 juillet 2021. Le président de la CENA et les commissaires ont fait leurs adieux au personnel.

« Ensemble avec vous, nous avons engagé des actions novatrices pour rendre la CENA de plus en plus professionnalisée tant au niveau du renforcement des capacités des hommes que dans la définition et la mise en œuvre des stratégies d’actions pour une meilleure efficacité », a déclaré le président de la CENA Emmanuel Tiando.

Selon lui, la grande innovation a été l’introduction de l’outil informatique dans le processus de gestion de nos élections. Ce qui a favorisé l’exécution diligente des activités électorales.

Nous pouvons, affirme Emmanuel Tiando, nous féliciter d’être la première CENA au Bénin à réussir le tour de force de publier les résultats dans les délais assez courts. N’ayant pu régler la question relative au statut du personnel, le président de la CENA espère que la nouvelle équipe étudiera ce dossier avec toute l’attention requise. « Nous partons mais vos souvenirs resteront gravés dans nos mémoires comme des collaborateurs disponibles, fidèles et dévoués », a déclaré Emmanuel Tiando.

Les agents de la CENA n’ont pas manqué de formuler des vœux de bonne santé et de longévité à l’endroit des commissaires.

L’équipe dirigée par Emmanuel Tiando a prêté serment le 02 juillet 2014 pour un mandat de sept ans non renouvelable. La première mandature a organisé les élections communales de 2015 et 2020, les présidentielles de 2016 et 2021 ainsi que les législatives de 2015 et 2019. Leur mandat prend fin ce 13 juillet 2014.

La CENA est composée désormais de deux nouvelles structures à savoir le Conseil électoral (Ce) et la Direction générale des élections (Dge). Le Conseil électoral sera installé ce mercredi 14 juillet 2021.

La cérémonie sera présidée par le président de la République.

A.A.A

13 juillet 2021 par