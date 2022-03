L’enseignant qui a violé son élève à Ekpè écope de 05 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans le dossier de l’enseignant qui a violé son élève mineure dans un collège à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji. Le mis en cause a été condamné à une peine de 05 ans de prison.

L’enseignant violeur de son élève âgée de 16 ans est désormais fixé sur son sort. Les juges de la CRIET au terme de l’audience de ce mercredi 09 mars 2022 l’ont condamné à une peine de 05 ans de prison.

Selon les informations, l’enseignant en cause abuse sexuellement de son élève en échange de bonnes notes. L’affaire a éclaté quand il a commencé par harceler une autre élève qui n’a pas cédé à ses avances, et a décidé de porter l’affaire devant l’administration du collège.

En garde à vue depuis le 24 février 2022, il a été fixé sur son sort ce mercredi.

Selon les dispositions de la loi portant répression des infractions à raison du genre, aucun enseignant (formateur, professeur, etc) n’a le droit d’entretenir des relations amoureuses/sexuelles avec son apprenant (élève, étudiante, etc), même si celle-ci donne son consentement.

