Le conseil communal de Djougou, 4ème mandature a été installé ce mercredi 03 juin 2020 par le préfet de la Donga Souleymane Aïnin. La séance d’installation a eu lieu sans l’élection du maire, des adjoints et des chefs d’arrondissements faute de consensus. Elle a été reportée pour une date ultérieure. La commune de Djougou compte 33 sièges répartis comme suit : Bloc Républicain (BR) 23, Union Progressiste (UP) 04, et Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) 6.

