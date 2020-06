L’élection du maire reportée

Le Conseil municipal de Cotonou a été installé ce lundi 1er juin 2020. Au terme de la séance d’installation, l’élection du maire, des adjoints et des chefs d’arrondissements n’a pas eu lieu. Et pour cause, le parti Union Progressiste (UP), qui a obtenu la majorité absolue des conseillers élus (30 sièges sur 49) n’a pas transmis au préfet son dossier de candidatures.

L’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement est reportée à une date ultérieure.

A.A.A

1er juin 2020 par